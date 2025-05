Salzburgs Klub-WM-Gegner trennt sich von Trainer

Salzburg-Gegner CF Pachuca hat sich kurz vor der Klub-WM vom Trainer getrennt.

Guillermo Almada hat den Verein am Mittwoch verlassen, wie der mexikanische Verein bekannt gibt. Einem Bericht von "espn" zufolge soll der Trainer von sich auch zurückgetreten sein.

Der Uruguayer hat Pachuca zum Titel im CONCACAF Champions Cup und ins Finale des FIFA-Intercontinental-Cups geführt, der Grund für den Abschied wird nicht genannt. Pachuca scheiterte zuletzt im Viertelfinale der mexikanischen Clausura-Meisterschaft an Club America.

Salzburg trifft in der Gruppe H der von 14. Juni bis 13. Juli in den USA ausgetragenen Klub-WM auf Real Madrid, den saudischen Klub Al-Hilal sowie Pachuca. 32 Teams nehmen am Turnier teil.