Laut Super-Computer: Dieses Team gewinnt die Klub-WM

Bei der heuer erstmals in dieser Form ausgespielten Klub-WM stellt sich vor Beginn wie bei jedem Turnier natürlich die Frage: Wer wird sich den Pokal holen?

Wie auch vor anderen Turnieren üblich, hat ein Super-Computer des Datenunternehmens "Opta Analyst" die Wahrscheinlichkeit der teilnehmenden Mannschaften ermittelt, dass sie letztlich als Sieger hervorgehen.

Anhand von zahlreichen Simulationen berechnet die Software dabei für jedes Team die Wahrscheinlichkeit des Titelgewinns. Geht es nach "Opta", dann darf sich Paris Saint-Germain nach dem Gewinn der Champions League über den nächsten großen internationalen Titel freuen - die Möglichkeit eines Titelgewinns wird mit 18,77 Prozent angegeben, die höchste aller Teilnehmer.

Knapp dahinter folgt Manchester City, mit etwas Abstand dann auch Bayern München und Inter Mailand. Real Madrid rundet die Top 5 der Favoriten ab, die Wahrscheinlichkeit des Titelgewinns wird für die Königlichen mit 9,86 Prozent geschätzt.

Europäische Mannschaften dominieren im Spitzenfeld

Interessant: Auf den ersten elf Plätzen finden sich nur europäische Klubs, der erste nicht-europäische Verein im Ranking ist Salzburgs Gruppen-Gegner al-Hilal mit Neo-Coach Simone Inzaghi, der vor wenigen Wochen mit Inter Mailand noch im Champions League-Finale stand.

Inter Miami mit Lionel Messi liegt im Ranking auf Rang 15, Salzburg auf Rang 19 - immerhin, könnte man meinen, schließlich nehmen 32 Mannschaften teil. Die Chance auf den Titel liegt bei den "Bullen" gerade mal bei 0,13 Prozent, den Einzug ins Achtelfinale schätzt der Computer auf 34,70 Prozent.

Tendenzen oft richtig, aber nicht ganz

In der Vergangenheit lagen die Analysen "Optas" zwar oft leicht daneben, die Grundtendenzen trafen aber doch meist zu. So wurde bei der Europameisterschaft England als Topfavorit ausgemacht, die "Three Lions" erreichen schließlich das Finale. Europameister Spanien wurde als heißer Mitfavorit gewertet, Österreich der Einzug ins Achtelfinale zugetraut.

Am Ende sind die Prognosen dennoch nur Analysen von Leistungsdaten aus der Vergangenheit, auch der Faktor Glück darf im Fußball nicht unterschätzt werden. Endgültig wird daher erst am 13. Juli feststehen, wer sich Klub-WM-Champion nennen darf.