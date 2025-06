Der FC Red Bull Salzburg trifft an Spieltag eins der Klub-WM in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Cincinnati auf CF Pachuca (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die "Bullen" beendeten die abgelaufene Saison auf dem doch versöhnlichen zweiten Rang, nachdem die Salzburger den Herbst komplett vergeigten. Nun möchte man mit Trainer Thomas Letsch zu alter Stärke finden.

Mit Real Madrid und Al-Hilal wird die Gruppe H bei der Klub-WM komplettiert. Aus Sicht der Österreicher wäre Rang zwei realistisch.

Tabelle der Gruppe H >>>

LIVE-Ticker:

Klub-WM 2025: In diesen 12 Stadien in den USA wird gespielt