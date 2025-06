Klub-WM 2025: Teilnehmer und Gruppen

Von 14. Juni bis 13. Juli 2025 findet in den USA die FIFA Klub-Weltmeisterschaft erstmals mit 32 Teams statt.

Mit dabei ist auch Österreichs Vizemeister FC Red Bull Salzburg, der in der Nacht auf Donnerstag, dem 19. Juni (ab 0 Uhr/LIVE-Ticker >>>) in Cincinnati gegen den mexikanischen Vertreter CF Pachuca in die Klub-WM einsteigt.

Anschließend trifft die Letsch-Elf am 2. Spieltag auf Al-Hilal (23. Juni/LIVE-Ticker >>>), sowie am dritten und finalen Spieltag vor dem Achtelfinale auf Real Madrid (27. Juni/LIVE-Ticker >>>).

Eröffnet wird das Großereignis zwischen Al Ahly und Inter Miami mit Superstar Lionel Messi. Das Finale der Klub-WM findet am 13. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford im Bundesstaat New Jersey statt.

Hier findest du alle Teilnehmer und Gruppen:

