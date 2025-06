River Plate setzt sich bei der Klub-WM 2025 in seinem ersten Gruppenspiel 3:1 gegen die Urawa Diamonds durch.

Die Argentinier dominieren von Beginn weg das Geschehen und gehen bereits in der 12. Minute durch Facundo Colido per Kopf in Führung.

Kurz nach Seitenwechsel erhöht Sebastian Driussi mit einem schönen Heber mit dem Kopf auf 2:0 (48.).

Zehn Minuten später wird es doch noch einmal spannend: Nach einem Foul von Acuna an Kaneko entscheidet der deutsche Schiedsrichter Zwayer auf Elfmeter. Selbigen verwertet Yusuke Matsuo mit einem präzisen Schuss ins linke Eck.

Doch River Plate beweist noch ein drittes Mal Köpfchen: Maximiliano Meza köpft nach einem Eckball zum 3:1 ein (74.).

