Real Madrid feiert am zweiten Spieltag der FIFA Klub-WM einen 3:1-Sieg gegen CF Pachuca.

Damit stoßen die Madrilenen das Tor zum Achtelfinale weit auf. David Alaba steht erneut nicht im Matchkader.

Dabei beginnt die Partie aus Sicht der "Königlichen" gar nicht mal so gut. Pachuca startet energisch, findet einige Chancen vor und ist ab der siebenten Spielminute in Überzahl: Raul Asencio zieht bei einem vielversprechenden Angriff der Mexikaner die Notbremse und wird des Feldes verwiesen.

Real trotzt Unterzahl mit Dominanz

Doch auch mit einem Mann weniger geht Real in Führung. Jude Bellingham vollendet einen Konter nach Pass von Fran Garcia perfekt zur Führung (35.). Und es kommt noch besser aus Sicht der Spanier. Kurz vor der Pause kombiniert sich Real Madrid traumhaft durch die gegnerischen Reihen, Güler schließt gekonnt ab - 2:0 (42.). Mit einem Mann weniger, aber zwei Toren mehr geht es für das Team von Xabi Alonso in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Abschnitt spielt Pachuca brav mit, findet gegen die spielerische Dominanz Reals aber kein Mittel. So kann Brahim Diaz in der 71. Minute eine perfekten Flanke in den Lauf von Fede Valverde schlagen, der zum 3:0 trifft.

Dann darf Pachuca auch mal treffen: Tchouameni fälscht einen Schuss von Montiel unhaltbar für Courtois in eigene Tor ab - nur noch 3:1 (80.).

Dabei bleibt es auch. Real macht einen großen Schritt Richtung K.O.-Phase, Pachuca muss wohl die Heimreise antreten.