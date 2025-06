Klub-WM: Palmeiras gewinnt nach skurriler Unterbrechung

In der 62. Minute muss das Duell zwischen Palmeiras und Al Ahly bei der Klub-WM unterbrochen werden. Der Grund? Ein drohendes Unwetter in East Rutherford (New Jersey).

Die Fans müssen gar den Sitzbereich im Metlife-Stadium verlassen, was im Nachgang ein kurioses Bild abgibt. Denn die Gewitter-Warnung erfüllt sich nicht. So sieht das Stadion - unter blauem Himmel mit nur wenigen Wolken - für etwa 40 Minuten völlig leer aus.

Das Spielgeschehen kann fast eine Halbzeit danach wieder fortgesetzt werden. Plameiras führte zu diesem Zeitpunkt bereits 2:0 nach dem Eigentor von Abou Ali (49.) und dem Treffer von Flaco Lopez (59.).

Nach der Unterbrechung bleibt der Torschrei auf beiden Seiten aus - damit gewinnen die Brasilianer mit 2:0 und führen die Gruppe A vor Porto und Inter Miami vorerst an.

