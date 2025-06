In der Nacht auf Freitag trifft der FC Salzburg bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in Spiel drei der Gruppe H auf Real Madrid (ab 3:00 Uhr MESZ im LIVE-Ticker >>>).

Im Fernduell mit Al Hilal hat Österreichs Vizemeister den Einzug in die K.-o.-Runde in der eigenen Hand, benötigt aber einen Sensationserfolg oder - in den meisten Szenarien - Schützenhilfe von Pachuca.

Salzburg und Real halten vor dem Duell bei jeweils vier Punkten. Al Hilal hat zwei Zähler auf dem Konto. Pachuca ist noch punktlos.

Das Spiel zwischen den "Bullen" und dem spanischen Spitzenklub siehst du im kostenlosen Livestream auf DAZN. Die Übertragung beginnt um 2:30 Uhr.

Mit diesem Real-Kader bekommt es Salzburg zu tun