Klub-WM: Das ist der Kader von Salzburg-Gegner Al-Hilal

Am 2. Spieltag der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den USA trifft der FC Salzburg in der Nacht auf Montag auf Saudi-Klub Al-Hilal (0:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Vizemeister aus der Wüste dürfte mit dem breit gefächerten Kader ein echter Härtetest für die Elf von Cheftrainer Thomas Letsch werden. Nicht umsonst hat sich der mit zahlreichen Stars gespickte Klub bereits 19 Mal die heimische Meisterschaft gesichert.

Und auch wenn man in der abgelaufenen Saison gegen Al-Ittihad das Nachsehen hatte, will man bei der Klub-WM für Furore sorgen. Zum Auftakt rang Al-Hilal Real Madrid ein 1:1 ab.

Ein Blick auf den Kader von Al-Hilal zeigt, mit welcher Tiefe und Qualität die Saudis bei diesem Turnier antreten.

Der Kader von Al-Hilal im Überblick:

Rückennummer Name (Alter) Position Marktwert 37 Bono (34) Torwart 5.5 Mio. € 17 Mohammed Al-Yami (27) Torwart 400 Tsd. € 21 Mohammed Al-Owais (33) Torwart 350 Tsd. € ? Ahmad Abu Rasen (21) Torwart 25 Tsd. € 3 Kalidou Koulibaly (33) Innenverteidiger 6,0 Mio. € 87 Hassan Tambakti (26) Innenverteidiger 1,6 Mio. € 5 Ali Al-Bulayhi (35) Innenverteidiger 300 Tsd. € 4 Khalifah Al-Dawsari (26) Innenverteidiger 159 Tsd. € ? Saleh Barnawi (18) Innenverteidiger k.A. 6 Renan Lodi (27) Linker Verteidiger 13,0 Mio. € 24 Moteb Al-Harbi (25) Linker Verteidiger 900 Tsd. € 12 Yasser Al-Shahrani (33) Linker Verteidiger 750 Tsd. € ? Saad Al-Mutairi (18) Linker Verteidiger k.A. 20 Joao Cancelo (31) Rechter Verteidiger 15,0 Mio. € 88 Hamad Al-Yami (26) Rechter Verteidiger 300 Tsd. € 8 Ruben Neves (28) Defensives Mittelfeld 25,0 Mio. € 22 Sergej Milinkovic-Savic (30) Zentrales Mittelfeld 17,0 Mio. € 28 Mohamed Kanno (30) Zentrales MIttelfeld 900 Tsd. € 16 Nasser Al-Dawsari (26) Zentrales MIttelfeld 600 Tsd. € 77 Malcolm (28) Offensives Mittelfeld 22,0 Mio. € 29 Salem Al-Dawsari (33) Linksaußen 1,5 Mio. € 7 Khalid Al-Ghannam (24) Linksaußen 300 Tsd. € ? Abdulkarim Darisi (22) Linksaußen 150 Tsd. € 27 Kaio Cesar (21) Rechtsaußen 5,0 Mio. € 15 Mohammed Al-Qahtani (22) Rechtaußen 350 Tsd. € 9 Aleksandar Mitrovic (30) Mittelstürmer 18,0 Mio. € 11 Marcos Leonardo (22) Mittelstürmer 18,0 Mio. € 99 Abdullah Al-Hamdan (25) Mittelstürmer 350 Tsd. € ? Abdulaziz Al-Hadhood (20) Mittelstürmer k.A. 38 Turki Al-Ghumayl (20) Mittelstürmer k.A

