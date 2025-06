Der argentinische Spitzenklub Boca Juniors gibt bei seinem Auftaktmatch in die FIFA Klub-WM einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen Benfica Lissabon aus der Hand. Gegen die Portugiesen kassiert der 35-malige Meister in Miami in Überzahl spät ein zweites Gegentor und muss sich mit einem 2:2 begnügen.

Benfica-Stürmer Andrea Belotti sieht nach VAR-Intervention die Rote Karte (70.). Nicolás Otamendi trifft in der 84. Minute dennoch zum Ausgleich.

Kurz darauf ist aber auch Boca nur noch zu zehnt: Nicolas Figal muss nach einem brutalen Tritt vom Rasen (88.) und wird im nächsten Spiel gegen den FC Bayern München gesperrt sein. Durch das Unentschieden der Rivalen kann der deutsche Rekordmeister mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer schon im zweiten Gruppenspiel in der Nacht auf Samstag den Achtelfinal-Einzug fixieren.

Zwei Argentinier treffen gegen die Argentinier

Zuvor bringen Miguel Merentiel (21.) und Rodrigo Battaglia (27.) die Boca Juniors vor 55.574 Fans im Hard Rock Stadium mit 2:0 in Führung. Angel Di Maria - wie Otamendi Weltmeister mit Argentinien - erzielt durch einen umstrittenen Foulelfmeter noch vor der Pause den Anschlusstreffer für Benfica (45.+3).

Auch bei dieser Entscheidung ist der VAR maßgeblich beteiligt. Der bereits ausgewechselte Boca-Profi Ander Herrera beschwert sich so lautstark, dass er auf der Bank die Rote Karte sieht und gegen die Bayern ebenfalls nicht spielen darf.

Auch Botafogo startet gut

Nach Botafogo hat mit Flamengo auch der zweite brasilianische Vertreter einen erfolgreichen Start hingelegt. Der Topklub aus Rio de Janeiro wird der eigenen Favoritenrolle im Duell mit Esperance Tunis gerecht, setzt sich in Philadelphia 2:0 durch. Damit zieht Flamengo in Gruppe D mit Chelsea gleich.

Spielmacher Giorgian de Arrascaeta (17.) leitet den Erfolg vor 25.797 Zuschauern früh ein, Luiz Araujo (70.) macht nach Vorarbeit von Jorginho mit dem zweiten Treffer alles klar.

Kurz zuvor erzielt Youcef Belaili mit einem von nur zwei gefährlichen Schüssen im Spiel beinahe den Ausgleich, Tormann Augustin Rossi kann sich dabei auszeichnen (67.). Jorginho läuft zum ersten Mal für seinen neuen Arbeitgeber, der fast 70 Prozent Ballbesitz hat, auf, nachdem der 33-Jährige am 6. Juni von Arsenal verpflichtet wurde.

Am Freitag sind die Brasilianer wieder in Philadelphia zu Gast, da wartet mit den "Blues" aus London eine deutlich schwierigere Aufgabe. Tunis und Los Angeles kämpfen da in Nashville um die ersten Punkte.

Klub-WM 2025: In diesen 12 Stadien in den USA wird gespielt