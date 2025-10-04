Tabellenführung! Real gewinnt Topduell gegen Villarreal

Am achten Spieltag der spanischen LaLiga entscheidet Real Madrid das Spitzenspiel gegen den Tabellendritten FC Villarreal mit 3:1 für sich.

Die Gäste halten zwar gut dagegen, Real belohnt sich allerdings für eine dominante Vorstellung. Zum Matchwinner avanciert der zuletzt kritisierte Vinicus Junior, der die "Königlichen" mit einem Doppelpack zumindest vorübergehend zur Tabellenführung schießt.

Die Madrilenen dominieren die Partie zwar von Beginn an, haben aber große Probleme damit, die gut sortierte Defensive der Gäste zu überspielen. So dauerte es lange, bis sich Real, bei denen ÖFB-Star David Alaba auf der Bank sitzt, die ersten aussichtsreichen Möglichkeiten erspielt.

In der 22. Minute kommen die Hausherren aber zu einer Doppel-Chance: Erst setzt Tchouameni einen Kopfball knapp neben das Tor, dann scheitert Mastantuono nach einem schönen Zuspiel von Mbappe an Villarreal-Schlussmann Tenas.

Die beste Chance in Halbzeit eins haben aber die Gäste. Kurz vor dem Pausenpfiff enteilt Tani Oluwaseyi infolge eines Konters der Real-Defensive, er scheitert jedoch alleine vor dem Tor am stark parierenden Courtois.

Vinicius Junior sorgt für Führung

Weniger als zwei Minute nach Wiederanpfiff knackt Vinicius Junior dann aber erstmals die gegnerische Abwehr. Der Flügelspieler tankt sich auf der linken Seite durch und schließt kraftvoll ab. Der von Villareal-Akteur Comesana abgefälschte Ball schlägt schließlich für Tenas unhaltbar im kurzen Eck ein.

Die Partie gestaltet sich anschließend ähnlich wie Halbzeit eins. Real hat mehr Ballbesitz, erspielt sich aber nur wenige zwingende Torchancen. Villarreal setzt in der Offensive zwar Nadelstiche, meist misslingt aber der letzte Pass. In der 69. Minute fällt aber die vermeintliche Vorentscheidung. Vinicus Junior wird im Strafraum von Marin klar gefoult und tritt anschließend selbst an. Mit etwas Mithilfe von Villarreal-Schlussmann Tenas verwertet der Brasilianer den Strafstoß zum 2:0.

Mikautadze verkürzt

Nur wenige Momente später macht Georges Mikautadze die Partie aber nochmal spannend.

Der Georgier kommt am Strafraumrand komplett frei zum Ball und schließt schön ins linke untere Eck ab (73.). Villarreal bleibt zwar mutig, kann aber keinen Treffer mehr erzielen. Auch, weil Santiago Mourino in der 77. Minute nach einem taktischen Foul an Vinicius Junior mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Kylian Mbappe macht mit seinem neunten Ligator schließlich den Deckel drauf.

Durch den 3:1-Sieg zieht Real in der Tabelle vorerst an Meister FC Barcelona vorbei, der noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Villarreal bleibt zwar Dritter, kann aber noch von David Affengruber und Überraschungsteam FC Elche überholt werden.

