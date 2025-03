Real Madrid holt drei wichtige Punkte im Titelkampf

Real Madrid fährt in der 27. Runde der spanischen La Liga einen 2:1-Heimsieg über Rayo Vallecano ein und rückt damit im Titelkampf Tabellenführer FC Barcelona nahe.

Superstar Kylian Mbappe bringt die Königlichen in der 30. Minute mit einem wuchtigen Schuss in Führung. Vier Minuten später erhöht Vinicius Junior nach einem herrlichen Dribbling auf 2:0 (34.).

Nach einer weiteren Top-Chance von Mbappe kommen die Gäste kurz vor der Pause etwas überraschend zum Anschlusstrefffer: Pedro Diaz nimmt sich aus 16 Metern ein Herz, der Ball prallt von der Unterkante der Latte knapp hinter die Linie (45.+3).

Real schaltet in der zweiten Halbzeit trotz des knappen Vorsprungs einen Gang zurück. Rayo agiert zwar bemüht, wirklich gefährlich werden die Gäste aber auch nicht mehr.

Alaba spielte durch

David Alaba spielte erstmals seit der schweren Knieverletzung, die er im Dezember 2023 erlitten hatte, in einem Pflichtspiel durch.

Der Wiener stand in der Liga zum dritten Mal in Folge in der Startformation und dürfte demnächst auch sein Comeback im ÖFB-Team geben.

Die Madrilenen ziehen damit mit Tabellenführer FC Barcelona gleich. Die Katalanen haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen. Rayo bleibt auf Rang sieben.