Traumdebüt! Adamu rettet Celtic im Pokal mit der Ferse

Was für ein Einstand von Junior Adamu in Schottland!

Sein neuer Klub, Celtic Glasgow, steht am Samstagabend am Rande eines Ausscheidens im Achtelfinale des schottischen FA-Cups, ehe der ÖFB-Stürmer seine "Bhoys" bei seinem Debüt doch noch in die Verlängerung schießt.

Am Ende zieht Celtic mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung über den FC Dundee ins Viertelfinale ein.

Zum Zeitpunkt von Adamus Einwechslung nach 79 Spielminuten liegt der strauchelnde Glasgower Großklub aufgrund eines Treffers von Ethan Hamilton (49.) zurück.

Ganz frech mit der Ferse

Bei einer der letzten Offensivaktionen des Spiels bringt Sebastian Tounekti den Ball von links zur Mitte, spielt ihn aber in Adamus Rücken. Dem 24-Jährigen ist das egal, er verlängert das Leder ganz frech mit der Ferse ins lange Eck (90.+7).

Zum Start der Verlängerung schlägt Celtic in Person von Tounekti sofort erneut zu (92.). Der Favorit kann den Aufstieg schlussendlich über die Zeit bringen.

Adamu wurde im Winter vom SC Freiburg nach Glasgow verliehen, dort besitzt man eine Kaufoption auf ihn. Das große Ziel des neunfachen ÖFB-Teamspielers ist es, noch auf den WM-Zug aufzuspringen.

Adamus Tor im VIDEO: