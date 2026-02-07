NEWS

Traumdebüt! Adamu rettet Celtic im Pokal mit der Ferse

Der ÖFB-Legionär erzielte während seiner ersten Spielminuten in Glasgow ein so schönes wie wichtiges Tor.

Traumdebüt! Adamu rettet Celtic im Pokal mit der Ferse Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Was für ein Einstand von Junior Adamu in Schottland!

Sein neuer Klub, Celtic Glasgow, steht am Samstagabend am Rande eines Ausscheidens im Achtelfinale des schottischen FA-Cups, ehe der ÖFB-Stürmer seine "Bhoys" bei seinem Debüt doch noch in die Verlängerung schießt.

Am Ende zieht Celtic mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung über den FC Dundee ins Viertelfinale ein.

Zum Zeitpunkt von Adamus Einwechslung nach 79 Spielminuten liegt der strauchelnde Glasgower Großklub aufgrund eines Treffers von Ethan Hamilton (49.) zurück.

Ganz frech mit der Ferse

Bei einer der letzten Offensivaktionen des Spiels bringt Sebastian Tounekti den Ball von links zur Mitte, spielt ihn aber in Adamus Rücken. Dem 24-Jährigen ist das egal, er verlängert das Leder ganz frech mit der Ferse ins lange Eck (90.+7).

Zum Start der Verlängerung schlägt Celtic in Person von Tounekti sofort erneut zu (92.). Der Favorit kann den Aufstieg schlussendlich über die Zeit bringen.

Adamu wurde im Winter vom SC Freiburg nach Glasgow verliehen, dort besitzt man eine Kaufoption auf ihn. Das große Ziel des neunfachen ÖFB-Teamspielers ist es, noch auf den WM-Zug aufzuspringen.

Adamus Tor im VIDEO:

Mehr zum Thema

Dortmund legt den Bayern in Wolfsburg vor

Dortmund legt den Bayern in Wolfsburg vor

Deutsche Bundesliga
1
Nach Blaswich-Patzer: Gladbach und Leverkusen teilen die Punkte

Nach Blaswich-Patzer: Gladbach und Leverkusen teilen die Punkte

Deutsche Bundesliga
Posch-Serie hält an! Mainz schlägt auch Augsburg

Posch-Serie hält an! Mainz schlägt auch Augsburg

Deutsche Bundesliga
Adamu bekommt in Glasgow Verstärkung von CL-Sieger

Adamu bekommt in Glasgow Verstärkung von CL-Sieger

International
1
Vierter Sieg unter Carrick! Manchester United bleibt makellos

Vierter Sieg unter Carrick! Manchester United bleibt makellos

Premier League
5
Trotz Dzeko-Doppelpack! Schalke patzt erneut

Trotz Dzeko-Doppelpack! Schalke patzt erneut

International
3
Trotz Elfmetertreffer: Baumgart kritisiert Querfeld

Trotz Elfmetertreffer: Baumgart kritisiert Querfeld

Deutsche Bundesliga
19

Kommentare

Fußball Fußball International ÖFB-Team SC Freiburg Junior Adamu Schottland Celtic Glasgow Glasgow ÖFB-Legionäre