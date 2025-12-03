SC Freiburg SC Freiburg SCF SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 D98
NEWS

Freiburg und Stuttgart bezwingen Zweitligisten im Pokal

Die beiden Erstligisten geben sich gegen Darmstadt und Bochum keine Blöße und ziehen in das Viertelfinale ein.

Freiburg und Stuttgart bezwingen Zweitligisten im Pokal Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Favoritensiege für den SC Freiburg und den VfB Stuttgart im Achtelfinale des DFB-Pokals!

Die beiden Erstligisten schlagen jeweils einen Zweitligisten und ziehen somit in das Viertelfinale ein.

Freiburg fährt einen 2:0-Heimsieg gegen Darmstadt ein. Grifo (42./Elfmeter) sowie Höler (69.) erzielen die Treffer. Die Lilien spielen ab der 89. Minute zu Zehnt, da Maglica mit Gelb-Rot vom Platz fliegt.

Maglica stellt sich Chukuwubuike Adamu beim vermeintlichen 3:0 durch Eggestein in den Weg - das Tor wird aufgrund einer Abseitsstellung des Österreichers aberkannt. Der Unparteiische wertet zudem Maglicas Aktion als taktisches Foul.

Stuttgart schlägt Bochum

Mit den Schwaben erledigt auch der zweite Bundesligist in den frühen Abendstunden seine Hausaufgaben und gewinnt ebenso mit 2:0.

Pechvogel des Abends ist Strompf, der in der zwölften Minute das 1:0 für Stuttgart besorgt und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann vom Platz geschickt wird.

Das 2:0 erzielt Undav in der 47. Minute.

