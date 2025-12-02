St. Pauli wirft Kevin Stögers Gladbacher aus dem Pokal

Der FC St. Pauli steht im Viertelfinale des DFB-Pokals! Der Bundesliga-Nachzügler gewinnt auswärts gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1.

Ex-Austrianer Tabakovic erzielt kurz nach der Pause den 1:1-Ausgleichstreffer, doch die Gäste aus Hamburg schlagen in der Schlussphase nochmal zu.

Stöger, der bei den Gladbachern bis zur 86. Minute auf dem Platz steht, gehört der erste Abschluss. St. Pauli-Keeper Vasilj kann seinen Schuss parieren (11.). In der 24. Minute werden zwei Versuche des Mittelfeldspielers geblockt.

Danach flacht das Spiel etwas ab, ehe die "Kiezkicker" in Führung gehen. Kaars schließt sein Konter-Solo mit dem Treffer zum 1:0 ab (43.).

Oppie schießt St. Pauli ins Glück

Nach dem Wiederanpfiff sind die Gastgeber schnell zurück im Spiel: Tabakovic besorgt per Kopf den 1:1-Ausgleich (56.).

In der Folge ist St. Pauli offensiv etwas auffälliger. Irvine scheitert zunächst noch mit seinem Versuch (74.). Doch nur ein paar Minuten später kommt Oppie auf der linken Seite an den Ball, schlägt einen Haken nach innen und schießt seine Farben zur Führung (83.).

In der Nachspielzeit hält Vasilj das 2:1 fest (90.+3). Damit geht der Erfolgslauf von St. Pauli im DFB-Pokal weiter. In der zweiten Runde eliminierten die "Kiezkicker" die TSG Hoffenheim. In der Bundesliga hält die Mannschaft von Trainer Blessin indes bei neun Niederlagen in Serie.

Verteidiger David Nemeth steht bei St. Paulis Pokalerfolg nicht im Kader, der 24-Jährige fehlt am Dienstag verletzt.

Kantersieg für die Hertha

Im Duell zwischen den Zweitligisten Hertha BSC und 1. FC Kaiserslautern darf die "Alte Dame" über das Weiterkommen jubeln. Im Berliner Olympiastadion fegt der Hauptstadt-Klub mit 6:1 über den 1. FCK hinweg.

Die Hertha schlägt bereits in der sechsten Minute erstmals zu. Nach einem Fehlpass der Gäste umkurvt Schuler den Keeper und schiebt zum 1:0 ein. Der Stürmer trifft dann nur den Pfosten (10.), doch Winkler erhöht nach einem Sololauf über den halben Platz auf 2:0 (20.).

Das 3:0 erzielt der erst 16-jährige Eichhorn, nachdem Cuisance zunächst nur die Querlatte traf (31.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kommt Kaiserslautern durch ein Tor von Ritter auf 1:3 heran (45.+2).

Doch der Hoffnungsschimmer der Gäste währt nicht allzu lange. Schuler erhöht nach einer Stunde auf 4:1 (60.). Kownacki (75.) und Krattenmacher (80.) tragen sich schließlich auch noch in die Torschützenliste ein. Damit holt die Hertha den bereits siebenten Pflichtspielsieg in Folge.