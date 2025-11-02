SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 PAD SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth SGF
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Larin Curda
  • Filip Bilbija
  • Omar Sillah
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Paderborn übernimmt nach Sieg Tabellenführung

Nach einem knappen Sieg gegen Greuther Fürth springt Paderborn an die Tabellenspitze und überholt Schalke 04.

Paderborn übernimmt nach Sieg Tabellenführung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SC Paderborn feiert in Runde elf der 2. Deutschen Bundesliga einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen Greuther Fürth und setzt sich damit an die Tabellenspitze.

Die Gastgeber bestimmen über weite Strecken das Spieltempo und belohnen sich in der 37. Minute: Larin Curda trifft nach geduldigem Aufbauspiel zur verdienten Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöht Filip Bilbija in der 64. Minute per Kopf nach einer präzisen Flanke von Sebastian Klaas auf 2:0.

Fürth zeigt sich trotz des Rückstands kämpferisch. Doch die Defensive der Gastgeber steht kompakt und blockt mehrere gefährliche Versuche. Erst in der 90. Minute gelingt Joker Omar Sillah nach Vorlage von Felix Higl der späte Anschlusstreffer.

Trotz einer nervenaufreibenden Schlussphase verteidigt Paderborn den Vorsprung und feiert drei wichtige Punkte und den Sprung an die Tabellenspitze.

Bochum holt drei Punkte

Der VfL Bochum feiert einen wichtigen Sieg gegen den 1. FC Magdeburg. Beim 2:0-Erfolg treffen Wätjen (41.) und Holtmann (60.) für die Westfalen, die damit die Abstiegsränge verlassen.

Auch in Düsseldorf gibt es Spannung bis zum Schluss: Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Kaiserslautern trennen sich 1:1.

Nachdem Sirch die Gäste in der 55. Minute in Führung bringt, sorgt Sima Suso in der 84. Minute für den verdienten Ausgleich der Fortuna.

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

ÖFB-Talent Micheler feiert Startelf-Debüt für Bielefeld

ÖFB-Talent Micheler feiert Startelf-Debüt für Bielefeld

International
1
Bayern vor PSG-Kracher: „Grüßen die Konkurrenz von der Spitze“

Bayern vor PSG-Kracher: „Grüßen die Konkurrenz von der Spitze“

Deutsche Bundesliga
In letzter Sekunde: Muslics Schalke bezieht dritte Saison-Pleite

In letzter Sekunde: Muslics Schalke bezieht dritte Saison-Pleite

International
10
Bayern lässt Leverkusen keine Chance

Bayern lässt Leverkusen keine Chance

Deutsche Bundesliga
7
Gladbach fährt dank Tabakovic-Doppelpack ersten Saisonsieg ein

Gladbach fährt dank Tabakovic-Doppelpack ersten Saisonsieg ein

Deutsche Bundesliga
2
Baumgartner-Assist! Leipzig fährt den nächsten Sieg ein

Baumgartner-Assist! Leipzig fährt den nächsten Sieg ein

Deutsche Bundesliga
2
Deutsche Bundesliga LIVE: 1. FC Köln - Hamburger SV

Deutsche Bundesliga LIVE: 1. FC Köln - Hamburger SV

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) SpVgg Greuther Fürth SC Paderborn