Paderborn übernimmt nach Sieg Tabellenführung

Der SC Paderborn feiert in Runde elf der 2. Deutschen Bundesliga einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen Greuther Fürth und setzt sich damit an die Tabellenspitze.

Die Gastgeber bestimmen über weite Strecken das Spieltempo und belohnen sich in der 37. Minute: Larin Curda trifft nach geduldigem Aufbauspiel zur verdienten Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöht Filip Bilbija in der 64. Minute per Kopf nach einer präzisen Flanke von Sebastian Klaas auf 2:0.

Fürth zeigt sich trotz des Rückstands kämpferisch. Doch die Defensive der Gastgeber steht kompakt und blockt mehrere gefährliche Versuche. Erst in der 90. Minute gelingt Joker Omar Sillah nach Vorlage von Felix Higl der späte Anschlusstreffer.

Trotz einer nervenaufreibenden Schlussphase verteidigt Paderborn den Vorsprung und feiert drei wichtige Punkte und den Sprung an die Tabellenspitze.

Bochum holt drei Punkte

Der VfL Bochum feiert einen wichtigen Sieg gegen den 1. FC Magdeburg. Beim 2:0-Erfolg treffen Wätjen (41.) und Holtmann (60.) für die Westfalen, die damit die Abstiegsränge verlassen.

Auch in Düsseldorf gibt es Spannung bis zum Schluss: Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Kaiserslautern trennen sich 1:1.

Nachdem Sirch die Gäste in der 55. Minute in Führung bringt, sorgt Sima Suso in der 84. Minute für den verdienten Ausgleich der Fortuna.