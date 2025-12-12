Unentschieden bei Fürth und Hertha - Braunschweig siegt knapp

Ein torreiches Duell am 16. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga in Fürth endet mit einer 3:3-Punkteteilung. Hertha erwischt den besseren Start: Reese (33.) und Schuler (36.) stellen früh auf 0:2.

Doch Fürth kämpft sich zurück und Hrgota verkürzt (42.), ehe Klaus (58.) und Srbeny (81.) die Partie drehen. Hertha antwortet durch Schuler (62.) und trifft zum 3:3-Ausgleich. Beide Teams haben Chancen auf den Sieg, doch am Ende bleibt es beim Remis.

Hertha bleibt mit dem Punkt auf Rang sechs (27) und verliert wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg. Fürth liegt auf Platz 15 mit eben so vielen Punkten.

Braunschweig mit torreichem Auswärtssieg

Eintracht Braunschweig feiert einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt. Die Löwen starten furios. C. J. Conteh trifft bereits in der 7. Minute und legt in der 21. Minute nach – 0:2 aus Sicht der Hausherren.

Nach der Pause zeigt Dresden Moral: Lemmer (54.) und Nkoa (78.) gleichen zwischenzeitlich aus. Doch Braunschweig schlägt erneut zu und Fröling erzielt in der 56. Minute das entscheidende 3:2.

Dresden hat kurz vor Schluss noch die große Chance zum Ausgleich, scheitert aber. Braunschweig klettert mit dem Sieg auf Rang 13 (17 Punkt), während Dresden als Aufsteiger weiter auf Platz 17 (13 Punkte) festhängt.