RB Leipzig stolpert an der Alten Försterei

Am 14. Spieltag der Deutschen Bundesliga gewinnt Union Berlin überraschend mit 3:1 gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig.

Damit halten die Ostdeutschen weiter bei 29 Punkten und könnten von Dortmund von Platz zwei verdrängt werden.



In der ersten Halbzeit fallen keine Treffer, allerdings sind die Hausherren knapp vor dem Pausenpfiff nah dran. Köhn flankt in die Mitte zu Haberer, dieser ist aber zu überrascht, um den Ball im Tor unterzubringen. Ansonsten konzentrieren sich die Berliner aufs Verteidigen, was unter anderem bei Christoph Baumgartners Kopfball, als Rönnow im Union-Tor glänzt, gut gelingt.

Trimmel mit Assist

In Durchgang zwei gehen dann die Berliner in Führung. Aljoscha Kemlein erobert weit vorne den Ball und leitet über Jeong Woo-yeong zu Oliver Burke weiter. Der lässt Castello Lukeba stehen und schlenzt den Ball aus 15 Metern ins linke Kreuzeck (57.). Den Leipzigern gelingt aber postwendend der Ausgleich, Tidiam Gomis vollendet, nachdem der kurz zuvor eingewechselte Christopher Trimmel den Ball verliert.

Der gerade noch etwas unglückliche agierende Trimmel ist es dann aber, der den neuerlichen Führungstreffer der Berliner vorbereitet., Seine Maßflanke aus dem Halbfeld kann Ilyas Ansah per Kopf zum 2:1 verwerten (63.).

Seiwald geht, Leipzig bekommt weiteres Gegentor

Leopold Querfeld steht bei den Berlinern über 90 Minuten auf dem Feld. Trimmel wirkt ab der 58. Minute mit und verbucht einen Assist. Bei den Leipzigern spielt das Duo Christoph Baumgartner und Xaver Schlager durch.

Nicolas Seiwald wird in der 90. Minute durch Timo Werner ersetzt. Trotz des offensiven Tauschs können die Leipziger nicht mehr genug Offensivpower aufbringen und bekommen sogar noch den dritten Gegentreffer.

Tim Sharke schließt nach einem Doppelpass zwischen Ilic und Schäfer auf 3:1 (90.+3). Nach drei Niederlagen in Serie schreiben die Berliner wieder voll an. In der Tabelle sind sie nun Achter mit 16 Punkten.