Der FC Valencia trennt sich von Trainer und Klublegende Rubén Baraja!

Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg und erst zwei Siegen in der gesamten La Liga-Saison überhaupt, gab der Verein am Montag die Trennung von Baraja bekannt.

Der 49-Jährige, der als Spieler mit Valencia zweifacher spanischer Meister (2002, 2004) sowie UEFA-Cup-Sieger 2004 wurde, hatte die Spanier seit Februar 2023 betreut und vor dem Abstieg gerettet.

In der darauffolgenden Spielzeit 2023/24 verfehlte Baraja mit Valencia die Europacup-Plätze als Neunter nur knapp. Doch in der laufenden Saison lief es überhaupt nicht nach Plan, es schauten in 17 Ligaspielen nur zwölf Punkte heraus, weshalb man mit Rang 19 auf einem Abstiegsplatz liegt.

"Der Klub bedankt sich bei Rubén Baraja für die Leidenschaft, Hingabe und den Einsatz, den er vom ersten bis zum letzten Tag im Amt gezeigt hat", verlautete der Verein auf Instagram. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job!