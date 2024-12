"Das heute war ein Spektakel, so etwas habe ich noch nie in meinem Leben auf einem gegnerischen Feld gesehen."

Jesus Navas rang im Anschluss an die letzte Partie seiner Karriere um Worte.

Dass Real Madrid am letzten LaLiga-Spieltag vor Heiligabend im Duell mit dem FC Sevilla den rund 75.000 Zusehern im Estadio Santiago Bernabeu eine Traumtor-Gala lieferte (zum Spielbericht >>>), geriet am Sonntagnachmittag fast in den Hintergrund.

Der Welt- und zweifache Europameisterwurde am Sonntagnachmittag in spektakulärer Manier in den Fußballruhestand verabschiedet.

Große Emotionen im Bernabeu

Nachdem der technisch versierte Außenverteidiger bereits vergangene Woche unter großen Emotionen sein letztes Heimspiel für Herzensklub Sevilla absolvierte, hieß es am Sonntagnachmittag nun endgültig Abschied nehmen.

Der FC Sevilla lief in einem Spezialtrikot auf, vor Spielbeginn standen beide Teams Spalier für den Altstar. Navas bekam von Madrid-Kapitän Luka Modric zudem ein Trikot überreicht, wurde mit Glückwünschen und Umarmungen überhäuft. Das Bernabeu erhob sich geschlossen und ehrte Navas mit Standing Ovations.

Navas hatte Mitte Dezember aufgrund von starken Hüftproblemen das Ende seiner Profikarriere angekündigt.

In einem Interview mit der "Marca" erklärte er: "Das Problem beschäftigt mich schon seit drei oder vier Jahren. Früher bin ich etwas besser damit zurechtgekommen, aber im letzten Jahr ist es schlimmer geworden, und es ist viel schwieriger. Wenn ich ein ganzes Spiel spiele, kann ich danach tagelang nicht mehr laufen."

"Etwas Einzigartiges, so viele Menschen glücklich zu machen"

Die Niederlage seiner "Sevillistas" konnte Navas, trotz seiner Einwechslung in Minute 65, nicht mehr abwenden.

Unter Tränen stand der 56-fache Nationalspieler der Presse im Anschluss an das Spiel Rede und Antwort: "Es war verrückt. In den letzten Minuten konnte ich nichts sehen, ich schaute auf den Boden und erinnerte mich an all die Momente, die ich erlebt hatte, an die Freude, die ich meinem Sevilla und meiner Nationalmannschaft bereitet habe. Ich denke, es ist etwas Einzigartiges, so viele Menschen glücklich zu machen".

Über 500 Spiele absolvierte Navas für den FC Sevilla, bei dem er mit Ausnahme von vier Saisonen bei Manchester City seine gesamte Karriere verbrachte. Mit den "Blanquirrojos" gewann er unter anderem zweimal den UEFA-Cup, zweimal die Europa League und zweimal die Copa del Rey.

