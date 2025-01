Red Bull steigt bei Atlético Madrid ein!

Wie der spanische Topklub am Donnerstag bekannt gibt, arbeitet dieser künftig mit dem österreichischen Konzern zusammen. Red Bull hat mit den Madrilenen einen Dreijahresvertrag unterschrieben und fungiert künftig als einer der Hauptsponsoren der "Rojiblancos". Erster Hauptsponsor bleibt aber Riyadh Air.

Diese Zusammenarbeit ist ein besonderes Ereignis, noch nie zuvor gab es zwischen Red Bull und einem spanischen Klub einen solchen Deal.

"Wir glauben beide an Sport als eine Kombination aus Hingabe, harter Arbeit und einer großen Portion Adrenalin, die die Fans zum Schwingen bringt. Unsere Athleten geben niemals auf. Wenn sie fallen, stehen sie auf und versuchen es erneut. Das ist der gemeinsame Geist von Red Bull und Atlético de Madrid und den werden wir in den großartigen Events zeigen, die die Fans im Riyadh Air Metropolitano genießen können", so Oscar Mayo, Generaldirektor für Einnahmen und Betrieb bei Atletico, in der Mitteilung.

