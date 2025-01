Ewiges hin und her: Olmo kann nun wohl doch wieder spielen

Die Causa um Superstar Dani Olmo nimmt mittlerweile groteske Züge an. Vor wenigen Tagen verkündeten die spanische LaLiga und der Fußballverband RFEF unisono, dass weder Olmo noch Pau Victor im Jänner registriert werden dürfen (Hier nachlesen >>>).

Im Zuge dieses Urteils zogen die Katalanen vor Gericht, um Grünes Licht für eine mögliche Registrierung zu erhalten. Wenn es nach dem spanischen Radiosender "Cadena SER" geht, soll das nun erfolgreich gewesen sein.

So soll der nationale Sportrat Spaniens, Consejo Superior de Deportes (CSD), die Entscheidung der Liga und des Verbands wieder revidiert haben. Der 52-seitige Einspruch von Barcelona war nun laut dem Sender "Cadena SER" für den CSD stichhaltig genug, um ihn genauer zu prüfen.

Registrierung nur vorläufig

In den kommenden drei Monaten wird der CSD nun zu einer finalen Entscheidung kommen. Bis dahin erhalten beide Spieler ihre Lizenzen zurück und dürfen für Barça kicken. Es ist also kein definitives "Okay" sondern nur eine "vorübergehende Maßnahme".

Diese Entscheidung wird es den beiden Spielern allerdings nicht erlauben, am Mittwoch (20 Uhr) im Halbfinale der Supercopa gegen Bilbao aufzulaufen. Sollte sich Barça für das Finale qualifizieren, ist es allerdings nicht ausgeschlossen, dass sowohl Olmo als auch Víctor teilnehmen dürfen.

