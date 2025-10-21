-
Real-Youngster pocht auf Leihe im Winter
Der Brasilianer will vor der anstehenden WM Spielzeit sammeln.
Youngster Endrick hat aktuell keine leichte Saison bei Real Madrid.
Unter Carlo Ancelotti kam der Brasilianer schon nur zu sporadischen Einsätzen, jetzt unter Neo-Coach Xabi Alonso kommt Endrick gar nicht mehr zum Zug.
Hinter Starstürmer Kylian Mbappé und Nachwuchshoffnung Gonzalo Garcia ist er nur noch Stürmer Nummer drei. Der 19-Jährige ist neben dem verletzten Ferland Mendy der einzige Spieler, der in dieser Saison bei den "Königlichen" noch ohne Einsatzminute ist.
Mehr Spielzeit vor WM gewünscht
Wie die spanische "Marca" nun berichtet, plant der Stürmer deshalb einen Leihabgang im Winter. Vor allem in Hinblick auf die WM im kommenden Jahr will Endrick unbedingt Spielzeit sammeln.
Als mögliche Leihabnehmer bringt die "Marca" vor allem Olympique Marseille ins Spiel, aber auch Real Sociedad soll bereits im Sommer Interesse gezeigt haben. Ob die "Königlichen" den Brasilianer ziehen lassen, bleibt offen.