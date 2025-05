Nach furioser Saison! Barca belohnt Flick mit neuem Vertrag

Hansi Flick und der FC Barcelona - diese Beziehung scheint perfekt zu passen!

Die Katalanen holten in Flicks Debütsaison drei Titel und spielten sich bis ins Halbfinale der UEFA Champions League vor.

Das wird nun auch von den Klub-Bossen um Präsident Joan Laporta honoriert. Die beiden Parteien haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2027 geeinigt. Das teilte Barca am Mittwochabend offiziell mit.

Nur noch Formsache

Die Verlängerung galt aber ohnehin nur noch als Formsache. Bereits vor Wochen verkündete Laporta gegenüber spanischen Medien, dass "sie sich schon seit Langem einig seien."

Flick hat sich vom ersten Tag an mit seiner Art und seiner Spielweise in die Herzen der Barca-Fans gecoacht. Neben den drei gewonnenen Titeln sorgten vor allem die vier Siege in den Clasicos gegen Erzrivale Real Madrid für Furore.

Schon vergessen? Diese Stars kickten für Barca!