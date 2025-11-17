NEWS

Fix! FC Barcelona kehrt diese Woche ins Camp Nou zurück

Die Blaugrana steht vor einer Rückkehr ins Spotify Camp Nou. Am kommenden Wochenende ist es so weit.

Fix! FC Barcelona kehrt diese Woche ins Camp Nou zurück
Textquelle: © LAOLA1
Endlich ist es so weit. Nachdem der Bau sich mehrmals verzögert hatte, kehrt der FC Barcelona am kommenden Samstag beim Spiel gegen Athletic Bilbao ins Spotify Camp Nou zurück. Das verkündet der Klub am Montag offiziell.

Mit einer Kapazität von 45.401 Zuschauern ist das Stadion nur zum Teil eröffnet. Bezüglich des CL-Spiels gegen Eintracht Frankfurt am 9. Dezember arbeitet der Klub noch an einer Genehmigung von der UEFA. Die Vorgaben seien laut Klubangaben erfüllt.

