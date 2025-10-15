NEWS

Barça verlängert mit Leistungsträger

Mit der Verlängerung wird den Gerüchten über einen möglichen Abgang ein Ende gesetzt.

Barça verlängert mit Leistungsträger Foto: © getty
Kommentare

Frenkie de Jong bleibt dem FC Barcelona langfristig erhalten. Der Niederländer und die Katalanen einigen sich auf eine Vertragsverlängerung bis 2029.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Abgang des 28-Jährigen. Vor allem Verletzungen sowie das hohe Gehalt des Mittelfeldspielers heizten die Gerüchte über einen Wechsel an.

Nun setzen die Verantwortlichen von Barcelona den Spekulationen ein Ende. Für Hansi Flick ist der 62-fache niederländische Nationalspieler einer der wichtigsten Spieler in seinem System. Zusammen mit Pedri bildet der 2019 von Ajax gekommene De Jong die Schaltzentrale im Mittelfeld.

Mehr zum Thema

Bitter! Barcelona muss im El Clásico auf Lewandowski verzichten

Bitter! Barcelona muss im El Clásico auf Lewandowski verzichten

La Liga
Barcelona bewirbt neues Album von Ed Sheeran im El Clásico

Barcelona bewirbt neues Album von Ed Sheeran im El Clásico

La Liga
3
Befasst sich Ex-Klub mit ÖFB-Kapitän David Alaba?

Befasst sich Ex-Klub mit ÖFB-Kapitän David Alaba?

La Liga
54
Ex-WAC-Spieler bei Inter im Gespräch

Ex-WAC-Spieler bei Inter im Gespräch

Serie A
Italienische Topklubs an Bayern-Verteidiger interessiert

Italienische Topklubs an Bayern-Verteidiger interessiert

Deutsche Bundesliga
1
Als möglicher Schlager-Ersatz? Leipzig weiter an Sechser dran

Als möglicher Schlager-Ersatz? Leipzig weiter an Sechser dran

Deutsche Bundesliga
4
Bei klarem Testsieg: Messi stellt neuen Rekord auf

Bei klarem Testsieg: Messi stellt neuen Rekord auf

International
3
Kommentare

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division FC Barcelona Frenkie de Jong