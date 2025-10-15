Barça verlängert mit Leistungsträger

Frenkie de Jong bleibt dem FC Barcelona langfristig erhalten. Der Niederländer und die Katalanen einigen sich auf eine Vertragsverlängerung bis 2029.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Abgang des 28-Jährigen. Vor allem Verletzungen sowie das hohe Gehalt des Mittelfeldspielers heizten die Gerüchte über einen Wechsel an.

Nun setzen die Verantwortlichen von Barcelona den Spekulationen ein Ende. Für Hansi Flick ist der 62-fache niederländische Nationalspieler einer der wichtigsten Spieler in seinem System. Zusammen mit Pedri bildet der 2019 von Ajax gekommene De Jong die Schaltzentrale im Mittelfeld.