Barca-Schock! Gericht lehnt Registrierung von Dani Olmo ab

Der FC Barcelona gerät in der Causa Dani Olmo immer mehr in Nöten.

Erst im Sommer wechselte der Europameister für 55 Millionen Euro von RB Leipzig nach Katalonien und machte sich bei den "Blaugrana" in kurzer Zeit unverzichtbar – obwohl er nach langem Warten aufgrund von Problemen mit dem Financial Fair Play erst am dritten Spieltag ins Geschehen eingreifen durfte und nur für das verbleibende Kalenderjahr 2024 berücksichtigt werden konnte.

Das finanziell angeschlagene Barca muss nun wieder einmal kreative Wege finden, um Olmo ab Jänner registrieren zu können. Am Montag beantragte der Klub eine einstweilige Verfügung gegen die Finanzregeln der Liga. Das Handelsgericht Nummer 10 in Barcelona hat diese Klage nun jedoch abgelehnt.

Barca droht der Super-GAU

Wie die "Mundo Deportivo" berichtet, habe der zuständige Richter dem Antrag seine Zustimmung verweigert. Der Klub hätte nun bis 31. Dezember Zeit, den Fall mit weiteren Unterlagen neu aufzurollen. Wird bis dahin keine Lösung gefunden, verliert Olmo seine Spielberechtigung.

Dank einer Sonderklausel in seinem Vertrag könnte der Spanier in diesem Fall ablösefrei den Verein verlassen. Olmo hatte sich diese Klausel im Sommer nachträglich zusichern lassen, als es erstmals Probleme mit seiner Registrierung gab.

Dem FC Barcelona droht somit sowohl sportlich als auch finanziell ein absolutes Fiasko. Denn wie die "Daily Mail" exklusiv berichtet, wurde Olmos Berater Andy Bara bereits in England gesichtet. "Es stimmt, ich bin in Manchester. Ich mache hier Urlaub", hatte der Berater erklärt.

Ob Bara wirklich nur die eiskalten Tage im Nordwesten Englands genießt, ist stark zu bezweifeln.

Barcelona & Real Madrid: Diese Kicker trugen beide Trikots