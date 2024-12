Unterschriftsreif! Tah steht vor Wechsel nach Barcelona

Der deutsche Nationalspieler sowie Verteidiger-Star von Bayer 04 Leverkusen, Jonathan Tah, wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ab der Saison 2025/26 für den FC Barcelona auflaufen.

Wie die spanische "Mundo Deportivo" am Donnerstag berichtet, soll der ab Sommer 2025 vertragslose gebürtige Hamburger kurz vor der Unterschrift beim Top-Klub aus der spanischen La Liga stehen. Die Unterschrift darf der 28-Jährige erst ab dem 1. Januar setzen, weshalb die offizielle Bekanntgabe des Transfers erst im neuen Jahr stattfinden wird. Der Innenverteidiger wird ablösefrei auf die iberische Halbinsel wechseln.

Tah wird dem Vernehmen nach einen Vertrag bis Juni 2030 unterschreiben, über die Höhe der Ausstiegsklausel ist allerdings nichts bekannt.

Flick bekommt seinen Wunschspieler

Cheftrainer Hansi Flick bekommt, sollte der Medizincheck positiv verlaufen, seinen Wunschspieler, wird aber im Sommer Verteidiger abgeben müssen. Nach "Mundo Deportivo"-Informationen sollen Andreas Christensen und Eric Garcia als Wackelkandidaten gelten.

Tah gilt in Leverkusen als absoluter Schlüsselspieler in der Elf von Xabi Alonso. In der abgelaufenen Saison hatte der Innenverteidiger maßgeblichen Anteil am Double-Sieg und stand bislang in der Spielzeit 2024/25 in jeder Spielminute (mit Ausnahme des DFL-Supercups) auf dem Platz.

Diese vereinslosen Stars gibt's derzeit zum Nulltarif