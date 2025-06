Mehreren Medienberichten zufolge scheint Traditionsverein AC Milan an einer Verpflichtung von Luka Modric interessiert zu sein.

Laut Transferguru Fabrizio Romano soll der Mailänder Sportdirektor Igli Tare heiß auf einen Transfer des mittlerweile 39-Jährigen sein. Es sollen bereits erste interne Gespräche stattgefunden haben.

Der Weltfußballer von 2018 denkt nach seinem Real-Abschied noch lange nicht ans Aufhören: Laut diverser Medienberichte möchte Modric sogar noch für Kroatien bei der WM 2026 am Platz stehen.

Neben der AC Milan, die in der abgelaufenen Serie-A-Saison nur enttäuschender Neunter wurden, sollen laut Fabrizio Romano aber auch andere Vereine aus Europa, USA und Saudi-Arabien am Mittelfeldspieler interessiert sein.

🚨🔴⚫️ EXCL: AC Milan new director Igli Tare dreams of bringing Luka Modrić to the club.



He’s one of the names mentioned in initial internal talks.



Modrić received several approaches from clubs all over the world since leaving Real Madrid, not in a rush to pick his next club. pic.twitter.com/HHe7Bsg54h