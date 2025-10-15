NEWS

Weg frei für Hasenhüttl? Nächste Absage an die Rangers

Nach Steven Gerrard kommt es nun auch beim zweiten Kandidaten zu keiner Einigung.

Die Trainersuche der Glasgow Rangers erinnert schon langsam an jene eines anderen europäischen Rekordmeisters.

Nachdem Wunschkandidat und Ex-Coach Steven Gerrard abgesagt hatte, brach nun auch Danny Röhl die Gespräche mit den Rangers-Offiziellen ab. Das berichtet "Sky Sports".

Kandidatenliste schrumpft

Die zweite Absage binnen weniger Tage könnte eine gute Nachricht für einen anderen sein: Ralph Hasenhüttl. Der aktuell vereinslose Österreicher soll sich ebenso im Kreis der Kandidaten befinden, die auf Russell Martin folgen könnten.

Ebenso dürfte sich der Achte der schottischen Liga noch in Gesprächen mit Kevin Muscat befinden. Der Australier, aktuell bei Shanghai Port unter Vertrag, soll laut "Sky" nun zum Topkandidaten avanciert sein.

