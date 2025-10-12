Am Samstag-Abend wurde bekannt, dass Steven Gerrard durchaus überraschend nicht als Trainer der Glasgow Rangers zurückkehren wird.

Der Engländer war der klare Favorit auf die, nach dem Rauswurf von Russell Martin, vakante Trainerposition beim schottischen Vizemeister. Die Rangers-Bosse und Gerrard trafen sich zuletzt zu mehrtägigen Gesprächen in London, ehe sich der zurzeit vereinslose Trainer aus den Verhandlungen zurückzog, da laut "Sky Scotland" aus seiner Sicht das Timing für eine Rückkehr nicht richtig gewesen wäre.

In Glasgow wird nun händeringend nach einer Alternative gesucht. Die heißesten Kandidaten heißen laut "Sky Scotland" Danny Röhl, Kieran McKenna, Michael Carrik und, aus österreichischer Sicht besonders spannend, Ralph Hasenhüttl.

Hasenhüttl ist nach seinem Aus in Wolfsburg seit Mai dieses Jahres vereinslos. Der Steirer hat in Großbritannien nach wie vor einen guten Ruf, nachdem er fast vier Jahre erfolgreicher Coach des FC Southampton war.

