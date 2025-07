Kroatischer Starspieler beendet seine aktive Karriere

Mit Ivan Rakitic verlässt einer der besten Mittelfeldspieler der vergangenen Jahre die große Fußballbühne. Am Montag gab der 37-jährige Kroate auf Social Media sein Karriereende bekannt.

Mit einem "besonderen Brief" verabschiedete er sich vom Fußball. "Du bist seit dem ersten Tag Teil meines Lebens. Von den Fußballplätzen in Möhlin, meiner Heimatstadt in der Schweiz, bis hin zu den größten Stadien der Welt – du warst immer dabei. Fußball, du hast mir mehr gegeben, als ich mir jemals erträumt hätte. Du hast mir Freude und Tränen geschenkt. Du hast mir ein ganzes Leben geschenkt, ein Leben, auf das ich immer stolz sein werde. Jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Danke, Fußball."

In seiner aktiven Laufbahn absolvierte er mehr als 900 Spiele auf Profiebene. Seine erfolgreichste Zeit erlebte Rakitic beim FC Barcelona: Mit den Katalanen gewann er viermal die spanische Meisterschaft sowie je einmal die Champions League und die Klub-WM. Mit dem FC Sevilla holte er zudem zweimal die Europa League. Zuletzt war er eine Saison für Hajduk Split aktiv.

An der Seite von Luka Modric gehörte er zu den prägenden Figuren beim Finaleinzug Kroatiens bei der Weltmeisterschaft 2018.

