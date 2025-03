Der FC Bayern München hat den Ärger von Südkoreas Teamchef Myung-bo Hong auf sich gezogen. Der Grund: Die Verletzung von Innenverteidiger Min-jae Kim.

Letzte Woche, vor Bayerns Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin, bestätigte FCB-Trainer Vincent Kompany, dass Kim womöglich mehrere Wochen fehlen werde. Der 28-jährige Verteidiger hat bereits seit vergangenem Herbst mit Problemen der Achillessehne zu kämpfen.

Südkorea in WM-Quali "ohne Schlüsselspieler"

"Leider hat Bayern München den Spieler nicht richtig geschützt, um Verletzungen zu vermeiden", wird Südkoreas Teamchef Hong von der Nachrichtenagentur "Yonhap" zitiert. "So sind wir in eine Situation geraten, in der wir diese wichtigen Spiele ohne einen Schlüsselspieler bestreiten müssen."

Die Südkoreaner treffen im Zuge der Qualifikation für die WM 2026 in den kommenden Tagen auf den Oman (20. März) und Jordanien (25. März). Mit zwei Siegen aus den beiden Spielen würde das Team rund um Tottenhams Heung-min Son das Ticket für das Großereignis lösen.

Kim stand ursprünglich in Südkoreas Kader, wurde am Wochenende, nachdem Kompany den Ausfall verkündet hatte, aber wieder aus dem Aufgebot gestrichen. "Nur weil wir wichtige Spiele vor uns haben, konnten wir Min-jae Kim nicht für diese Spiele behalten, denn das würde unseren Prinzipien des Spielerschutzes zuwiderlaufen", sagte Teamchef Hong dazu.