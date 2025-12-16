Interkontinental-Cup: Das ist der Gegner von Paris Saint-Germain

Im Finale des Interkontinental-Cups trifft Paris Saint-Germain am Mittwoch (18.00 Uhr) in Doha (Katar) auf den brasilianischen Club CR Flamengo.

Im Vorjahr hatte Real Madrid die erste Auflage der vom Fußball-Weltverband FIFA initiierten Veranstaltung gewonnen. Flamengo war am Samstag mit einem Sieg gegen Pyramids FC aus Ägypten ins Finale eingezogen. Paris als Champions-League-Gewinner war für das Endspiel gesetzt.

Der Intercontinental Cup hat die frühere Klub-Weltmeisterschaft der FIFA abgelöst, nachdem diese in ein alle vier Jahre stattfindendes Turnier mit 32 Mannschaften umgewandelt wurde.