Früheres Milan-Supertalent studiert in Havard

Vor über 15 Jahren galt er als eines der größten Stürmertalente der Welt.

Alexandre Pato sorgte in seiner Anfangszeit bei AC Milan für Furore. Der Brasilianer erkämpfte sich im Starensemble der "Rossoneri" einen Stammplatz, verdrängte Andriy Shevchenko aus die Startelf und lief an der Seite von Ronaldinho, Kaka, Seedorf, Beckham oder Pirlo auf.

Doch seit 2010 bremsten Pato immer wieder Verletzungen aus. Es ging wieder zurück nach Brasilien, dann unter anderem zu Chelsea und Villareal. Wirklich in Tritt kam Europas U21-Spieler des Jahres 2009 anschließend nicht mehr.

Gemeinsames Gaberln mit Vettel

Anfang 2025 beendete er schließlich seine Karriere. Nun hat Pato eine neue Aufgabe gefunden. Wie der nunmehrige Ex-Profi vor kurzem via "Instagram" teilte, studiert mittlerweile an der Elite-Universität Havard. Dabei belegt er das Fach "Business of Entertainment, Media and Sports", wie auf dem Post zu erkennen ist.

In diesem Zusammenhang tauchte vor wenigen Tagen auch ein Video mit Ex-F1-Star Sebastian Vettel auf. Darauf sind Vettel und Pato zu sehen, wie sie für eine halbe Minute zusammen jonglieren.

Der spielt noch?! Vergessene Kicker, die noch aktiv sind