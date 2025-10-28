Dani Alves versucht sich jetzt als Prediger

In seinen besten Zeiten galt Dani Alves als einer der besten Außenverteidiger der Welt. Der Brasilianer lief unter anderem für Barcelona, Juventus und PSG auf.

Nach seiner Karriere saß er 14 Monate in Untersuchungshaft, weil ihm eine Vergewaltigung in einem Nachtklub in Barcelona vorgeworfen wurde. Im März 2024 wurde er nach der Zahlung einer Kaution freigelassen, ein Jahr später mangels Beweise von einem Berufungsgericht freigesprochen (hier nachlesen >>>).

Jetzt dürfte sich der Brasilianer intensiv mit der evangelischen Religion beschäftigen. Wie die "Marca" berichtet, fungiert der Ex-Fußballstar als Prediger in der Provinz Girona. Ein Video davon kursiert auf TikTok.

