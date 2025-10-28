VAR es das? Wir zeigen auf, wo die Liga sinnvoller sparen könnte!

Der neue TV-Vertrag mit dem Abo-Sender "Sky" (ab der Saison 2026/27 ) wirft laut LAOLA1-Recherche rund 15 bis 20 Prozent weniger Geld ab als die Rechte-Vereinbarung der letzten Jahre.

Gleichzeitig kündigte der ÖFB im Zuge der Regionalliga-Reform einen Vertrag, der die Kostenübernahme der Schiedsrichter der ADMIRAL 2. Liga durch den Fußballbund regelte.

Das "TV-Geld" von bisher rund 40 Millionen Euro pro Jahr schrumpft auf kolportierte 34 Millionen Euro jährlich. Dazu muss die Liga noch Mehrkosten in der Höhe von rund 800.000 Euro für die Schiedsrichter stemmen.

Nur zu verständlich, dass angesichts der wirtschaftlichen Situation jeder Cent drei Mal umgedreht wird. Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer erklärte zuletzt gegenüber 90minuten: "Mit der neuen Erlössituation ab der kommenden Saison evaluieren wir gemeinsam mit den Klubs gerade, wie wir die Mittel zukünftig am effizientesten einsetzen können. Da geht es einerseits um die Verteilung der TV-Gelder unter den Klubs und andererseits auch um Vorabzüge wie beispielsweise für den VAR."

Es ist schwer vorstellbar, dass ein Land wie Österreich - im FIFA-Ranking weit vor anderen Nationen, bei denen derartige Überlegungen nicht im Ansatz aufkommen – eine solche Bankrotterklärung abgeben wird.

LAOLA1 hat sich umgehört, ob es nicht andere Einsparungsmöglichkeiten im Bereich des Schiedsrichterwesens gibt und ist auf Kosten gestoßen, die wohl umgehend reduzierbar oder gänzlich vermeidbar wären:

Anzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter

Während noch vor nicht allzu langer Zeit das Schiedsrichterwesen von ein bis zwei Personen administriert wurde, sind derzeit neun Mitarbeiter in der Schiri-Abteilung tätig.

Wir haben zuletzt darüber berichtet, dass die "Medienabteilung der Schiedsrichter" um zwei Personen erweitert wurde. Die Frage muss erlaubt sein, was die Abteilung macht bzw. ob die Aufgaben so vielfältig sind, dass eine Aufstockung an Personal gerechtfertigt ist.

