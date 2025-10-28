Bricht die Premier League mit einer Tradition?

Der Boxing Day hat im englischen Oberhaus Tradition. Am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) sind zahlreiche Spiele der Premier League zu sehen. Jener Spieltag erfreut sich bei den Fans rundum die Festtage großer Beliebtheit.

Laut Berichten von "Times" und "Daily Mail" kommt dieser Boxing Day 2025 wohl nur in stark abgespeckter Form vor. Demnach ist es sehr wahrscheinlich, dass an jenem Freitag nur ein Premier-League-Spiel stattfindet.

Ein Boxing Day mit einem Großteil eines Spieltags wäre damit zumindest vorerst Geschichte.

Als Gründe gelten terminliche Engpässe, sowie ein neuer Vertrag der Premier League mit dem englischen Fußballverband FA.

Dieser besagt, dass das Achtelfinale des FA Cups an einem Wochenende stattfinden muss und die Premier League garantieren muss, dass 33 der 38 Spieltage am Wochenende stattfinden.

Fast 70 Jahre Tradition

So muss der 18. Spieltag rundum den 26. Dezember vorwiegend am Wochenende ausgetragen werden, es bleibe lediglich eine Freitagspartie. Offiziell bestätigt ist das Ganze noch nicht.

Der Boxing Day hat in England seit 67 Jahren Tradition. Im vergangenen Jahr wurden acht der zehn Spiele an jenem Tag gespielt. 2015 stieg letztmals ein ganzer Spieltag am 26. Dezember.

In den Ligen darunter hingegen dürfte der Boxing Day, wie gewohnt, mit vielen Spielen steigen.

Auch 2026 ist es sehr wahrscheinlich, dass es ein entsprechendes Comeback im Oberhaus gibt. Dort fällt der 26. Dezember nämlich auf einen Samstag.