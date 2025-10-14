Japan Japan JPN Brasilien Brasilien BRA
Endstand
3:2
0:2 , 3:0
  • Takumi Minamino
  • Keito Nakamura
  • Ayase Ueda
NEWS

Brasilien erleidet historische Niederlage im Test gegen Japan

Im 14. Vergleich setzt es für die "Selecao" trotz 2:0-Führung die erste Pleite. Zwei ehemalige Bundesliga-Kicker leiten die Wende ein.

Brasilien erleidet historische Niederlage im Test gegen Japan Foto: © GETTY
In einem internationalen Freundschaftsspiel feiert Japan nach einer beeindruckenden Aufholjagd einen 3:2-Sieg gegen Brasilien.

Die japanische Auswahl dreht dabei einen 0:2-Pausenrückstand nach Treffern von Paulo Henrique (26.) und Gabriel Martinelli (32.) mit drei Toren in nur 19 Minuten.

Im 14. direkten Duell ist es für Japan der erste Sieg gegen Brasilien, nachdem es zuvor elf Niederlagen und zwei Unentschieden gegeben hatte.

Brasilien dominiert die erste Halbzeit

Die von Carlo Ancelotti betreute "Seleção" dominiert den ersten Durchgang und geht verdient in Führung.

Zunächst trifft Paulo Henrique nach Vorarbeit von Bruno Guimaraes zum 1:0 (26.), nur sechs Minuten später erhöht Gabriel Martinelli nach Pass von Lucas Paqueta auf 2:0 (32.).

Mit diesem komfortablen Vorsprung für die Südamerikaner geht es unter schwierigen Wetterbedingungen in die Kabinen.

Zwei Ex-Bundesliga-Kicker schreiben an

Nach Wiederanpfiff zeigt die Elf von Hajime Moriyasu jedoch ein völlig anderes Gesicht und startet eine furiose Aufholjagd.

Ex-Salzburg-Kicker Takumi Minamino sorgt in der 52. Minute für den Anschlusstreffer. Dem Tor geht ein haarsträubender Fehler von Innenverteidiger Fabricio Bruno voraus, der dem Japaner die Kugel im eigenen Strafraum in die Füße spielt.

Zehn Minuten darauf besorgt der ehemalige LASK-Angreifer Keito Nakamura nach Vorlage von Junya Ito den Ausgleich (62.), ehe Ayase Ueda die Partie in der 71. Minute per Kopf mit dem viel umjubelten 3:2-Siegtreffer endgültig dreht.

Ancelottis Team findet in der Schlussphase keine Antwort mehr auf den Sturmlauf der Gastgeber. Für den Star-Coach ist es nach dem 0:1 in der WM-Qualifikation gegen Bolivien die zweite Niederlage als Brasiliens Teamchef.

