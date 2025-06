Baumgartlinger mit neuer Rolle bei deutschem Bundesligisten

Der ehemalige ÖFB-Nationalkapitän Julian Baumgartlinger hat einen neuen Job bei seinem Ex-Verein FC Augsburg.

Künftig übernimmt der 37-Jährige die Rolle des Koordinators der Lizenzspielerabteilung. In dieser Position wird er als Schnittstelle zwischen Mannschaft, Trainerstab und sportlicher Führung agieren.

Das verkündete der FCA via Social Media und teilt außerdem mit, dass mit Benjamin Weber ein neuer Sportdirektor bestellt wurde. Obendrein kehrt Ex-Trainer Manuel Baum in der Rolle des Leiters der Entwicklung und Fußballinnovation zurück.

Der 84-fache Nationalspieler Baumgartlinger spielte von 2022 bis 2023 in Augsburg, wo er 17-mal zum Einsatz kam. Zuvor war er bei Mainz und Bayer Leverkusen in der deutschen Bundesliga und bei der Wiener Austria in Österreich aktiv.