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Historischer Kantersieg für Kopenhagen bei Svensson-Debüt

Dem einstigen Union-Coach gelingt in seiner Heimat ein Traumstart. Ein ehemaliger BVB-Stürmer blühte neu auf.

Historischer Kantersieg für Kopenhagen bei Svensson-Debüt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Viel besser kann man als Trainer nicht in sein Engagement bei einem kriselnden Klub starten.

Der dänische Rekordmeister FC Kopenhagen holte Bo Svensson, einst Trainer bei Mainz 05 und Union Berlin in der Deutschen Bundesliga und beim FC Liefering in Österreich, als neuen Cheftrainer zurück.

Und Svensson schlug auf Anhieb ein: Ein 7:0-Kantersieg gegen Silkeborg IF kann sich als Einstieg durchaus sehen lassen. Ein Spieler stach dabei besonders hervor: Youssoufa Moukoko.

Svensson beförderte den Ex-BVB-Stürmer in die Startelf, dieser bedankte sich mit einem Hattrick (6., 25., 51.).

Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison 24/25

#20 - Stefan Tarnovanu - 5.333 Minuten
#19 - Vinicius Junior - 5.339 Minuten

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