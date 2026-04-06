Historischer Kantersieg für Kopenhagen bei Svensson-Debüt

Viel besser kann man als Trainer nicht in sein Engagement bei einem kriselnden Klub starten.

Der dänische Rekordmeister FC Kopenhagen holte Bo Svensson, einst Trainer bei Mainz 05 und Union Berlin in der Deutschen Bundesliga und beim FC Liefering in Österreich, als neuen Cheftrainer zurück.

Und Svensson schlug auf Anhieb ein: Ein 7:0-Kantersieg gegen Silkeborg IF kann sich als Einstieg durchaus sehen lassen. Ein Spieler stach dabei besonders hervor: Youssoufa Moukoko.

Svensson beförderte den Ex-BVB-Stürmer in die Startelf, dieser bedankte sich mit einem Hattrick (6., 25., 51.).