Italien siegt mit jüngster Elf seit 1912 gegen Luxemburg

Italien sorgt mit der jüngsten Aufstellung seit rund 114 Jahren für Aufsehen.

Trotz der verpassten WM-Teilnahme testet Italien gegen Luxemburg. Dabei setzen sich die Gäste knapp mit 1:0 durch.

Interimstrainer Silvio Baldini setzt im Duell auf frische und unerfahrene Spieler. Insgesamt geben 15 Spieler ihr Debüt.

Es ist die jüngste am Feld stehende Elf seit dem 22. Dezember 1912. Damals testete man gegen Österreich. Gegen Luxemburg beträgt das Durchschnittsalter 21 Jahre und 354 Tage.

Luxemburg unterliegt knapp

Trotz besserer Chancen der Azzurri geht es torlos in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff (49.) ist es dann Esposito, der Italien jubeln lässt.

Das soll auch der einzige Treffer des Abends bleiben. Die Hausherren müssen sich knapp mit 0:1 geschlagen geben.