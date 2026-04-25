Liverpool FC Liverpool FC LFC Crystal Palace Crystal Palace CRY
Endstand
3:1
2:0 , 1:1
  • Alexander Isak
  • Andy Robertson
  • Florian Wirtz
  • Daniel Munoz
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Niederlage für Glasners Crystal Palace bei Liverpool

Die "Eagles" fahren auswärts keine Punkte ein und machen sich beim Anschlusstreffer unbeliebt. Salah könnte seinen letzten Auftritt für die "Reds" gehabt haben.

Niederlage für Glasners Crystal Palace bei Liverpool Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Liverpool besiegt am 34. Spieltag der Premier League Crystal Palace mit 3:1.

Die ersten zwingenden Chancen der Partie lassen zunächst auf sich warten. Nach einem Konter geht Mohamed Salah im Strafraum nach einer Grätsche von Brennan Johnson aber zu Boden, Schiedsrichter Andrew Bradley gibt Elfmeter. Nach Studium der VAR-Bilder nimmt er diesen allerdings zurück, Johnson hat den Ball gespielt (26.).

Im weiteren Verlauf drückt Liverpool dann mehr - und belohnt sich. In Minute 35 schießt erst Alexis Mac Allister aus der zweiten Reihe, sein Versuch bleibt bei Mitspieler Alexander Isak hängen, aus der Drehung verwertet der Schwede zum 1:0.

Während Jean-Philippe Mateta auf der Gegenseite am gut parierenden Freddie Woodman scheitert, macht Liverpool aus der folgenden Umschaltsituation das 2:0. Andy Robertson setzt den Ball souverän ins lange Eck (40.). In der Nachspielzeit kann erneut Woodman einen Palace-Treffer verhindern, nach einer Ecke pariert er - unter Mithilfe des Pfostens - gegen Maxence Lacroix (45+1).

Salah verletzt, umstrittenes Palace-Tor

In der 57. Minute verletzt sich Salah am Oberschenkel. Bei der Auswechslung lässt er sich viel Zeit und applaudiert den Fans - für ihn ist es vielleicht der letzte Auftritt im Dress des FC Liverpool.

Durchaus kurios kann das bis dahin nicht wirklich gut spielende Crystal Palace dann auf 2:1 verkürzen. Liverpool-Torhüter Woodman verdreht sich bei einer Parade das Knie und signalisiert sofort Schmerzen - während Liverpool sichtlich abschaltet, schießt Daniel Muñoz entgegen dem Fair-Play-Gedanken einfach den Ball über die Gegenspieler und den am Boden liegenden Keeper hinweg ins Tor (71.).

In weiterer Folge wird er bei jedem Ballkontakt mit Pfiffen bedacht. Am Sieg der "Reds" ändert sich aber nichts mehr, Florian Wirtz erzielt per Dropkick an den Innenpfosten sogar noch den 3:1-Endstand in der Nachspielzeit.

In der Tabelle verbessert sich Liverpool auf Rang fünf (58 Punkte), Crystal Palace hält weiter bei 43 Punkten und Platz 13.

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