Arsenal mit Zittersieg gegen Newcastle - Havertz verletzt

Der FC Arsenal feiert am 34. Spieltag der Premier League einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Newcastle United.

Nach der frühen Führung durch Eberechi Eze (9.) entwickelt sich eine intensive Abwehrschlacht, die von verletzungsbedingten Ausfällen aufseiten der Hausherren überschattet wird.

Start nach Maß für Arsenal

Mikel Artetas Elf erwischt einen absoluten Traumstart in die Partie. Bereits in der Anfangsphase bedient Kai Havertz seinen Teamkollegen Eze, der das Spielgerät eiskalt im Netz der "Magpies" versenkt (9.).

Newcastle zeigt sich vom Rückstand unbeeindruckt und übernimmt zunehmend die Spielkontrolle. Die Gäste verzeichnen am Ende nicht nur mehr Ballbesitz (54 Prozent), sondern weisen mit 11:10 Schüssen auch ein leichtes Chancenplus auf.

Verletzungspech schlägt zu

Die sportliche Dramatik rückt allerdings schnell in den Hintergrund, als das Verletzungspech bei den "Gunners" zuschlägt. Nach gut einer halben Stunde bleibt Havertz nach einem Zweikampf liegen und muss den Platz vorzeitig verlassen (33.), für ihn kommt Viktor Gyökeres.

Kurz nach dem Seitenwechsel der nächste Schock-Moment: Matchwinner Eze krümmt sich vor Schmerzen auf dem Rasen und wird nach kurzer Behandlung durch Gabriel Martinelli ersetzt (52.).

Im zweiten Durchgang drängt Newcastle vehement auf den Ausgleich. Sandro Tonali, Joe Willock und Bruno Guimaraes tauchen immer wieder gefährlich vor dem Tor auf, scheitern aber am kompakten Defensivblock der Londoner. In einer intensiv geführten Schlussphase teilt Schiedsrichter Samuel Barrott vier Gelbe Karten aus. Am Ende rettet das Heimteam den knappen Vorsprung über die Zeit.

Während Arsenal im Titelkampf vorlegt und mit einem Spiel mehr drei Punkte vor Manchester City steht, findet Newcastle weiter nur schwer in die Spur. Mit 42 Punkten ist man auf Rang 14.