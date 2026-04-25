Manchester City Manchester City MCI Southampton FC Southampton FC SOU
Endstand
2:1
0:0 , 2:1
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Wilde Schlussphase! Manchester City zieht ins FA-Cup-Finale ein

Die "Saints" gehen spät in Führung - der Favorit kann das Spiel aber noch in der regulären Spielzeit drehen. Ein Traumtor entscheidet.

Wilde Schlussphase! Manchester City zieht ins FA-Cup-Finale ein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Manchester City zieht nach einem 2:1-Sieg gegen Zweitligist Southampton ins Finale des FA Cups ein.

Der Championship-Club zeigt sich bereits in Hälfte eins als unbequemer Gegner für die Elf von Pep Guardiola. Immer wieder gelingen den "Saints" Nadelstiche, in der 13. Minute trifft der umtriebige Leonardo Scienza ins Tor - allerdings aus Abseitsposition.

Bei Angriffen von Manchester City ist Southampton-Keeper Daniel Peretz zur Stelle, in der fünften Minute lenkt er einen Abschluss von Tijjani Reijnders um den Pfosten (ein Treffer hätte aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegolten), in der 35. Minute pariert Peretz gegen Omar Marmoush, Mateo Kovacic schießt zudem vorbei (19.).

Führung hält nicht lange

Nach der Pause versucht es City über Reijnders, der knapp verzieht (59.), sowie Marmoush - der den Ball aus kurzer Distanz über das Tor jagt (61.). In Minute 73 hat Southampton dann Glück - erst pariert Peretz gegen Savinho, der zweite Versuch wird geblockt - Reijnders verpasst dann erneut knapp.

Entgegen dem Spielverlauf geht Southampton dann in Führung. Finn Azaz trifft in Minute 79 nach einer Umschaltsituation schön ins rechte Kreuzeck, es ist die erste Chance in Hälfte zwei für die "Saints".

City antwortet prompt, Jeremy Doku macht in Minute 82 das 1:1, sein Schuss wird abgefälscht. Auf der Gegenseite kann City-Torhüter James Trafford einen Versuch von Kuryu Matsuki sehenswert parieren (84.). Mit einem Distanz-Kracher dreht Nicolas Gonzalez dann das Spiel zugunsten der "Citizens" (87.). Matsuki kann die Vorentscheidung noch verhindern - als letzter Mann rettet er auf der Linie gegen Savinho, der das leere Tor vor sich hat - aber am Finaleinzug von Manchester City ändert sich nichts mehr.

Der zweite Finalist wird morgen (ab 16:00 Uhr) zwischen Chelsea und Leeds ausgespielt.

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