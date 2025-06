Offiziell! Ex-Altach-Coach heuert beim FC Basel an

Ex-Altach-Trainer Ludovic Magnin hat offiziell einen neuen Arbeitgeber!

Wie am Montag offiziell bekanntgeworden ist, wechselt der Schweizer, der bislang als Übungsleiter beim FC Lausanne aktiv war, zum FC Basel und coacht in Zukunft den amtierenden Meister der Super League.

In Basel unterschreibt Magnin einen Vertrag bis Sommer 2027. Vor seiner Rückkehr in die Schweiz war Magnin beim SCR Altach engagiert. In der Saison 2021/22 führte Magnin die Vorarlberger ab Jänner 2022 erfolgreich zum Klassenerhalt.

Magnin folgt Erfolscoach Celestini

"Er kennt den Schweizer Fussball in- und auswendig und bringt gleichzeitig auch schon internationale Erfahrung mit. Er weiß genau, was es braucht, um mit einem Team Titel zu gewinnen und er bringt mit seiner unterstützenden, manchmal sehr emotionalen Art und Weise ein Element an die Seitenlinie, welches wir schätzen und einer Mannschaft guttut", freut sich Basels Sportdirektor Daniel Stucki.

Magnin folgt damit Erfolgscoach Fabio Celestini nach, der den FCB auf eigenen Wunsch mit Ende Juni verlassen wird.

Seiner neuen Herausforderung blickt der 46-Jährige erwartungsvoll entgegen: "Ich freue mich enorm, ab sofort den größten Club der Schweiz trainieren zu dürfen. Mein Vorgänger hat den FCB wieder an die Spitze geführt, wo er hingehört – und ich werde alles dafür tun, diese Erfolge zu bestätigen und die Mannschaft bestmöglich weiterzuentwickeln."

