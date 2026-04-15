Eklat um Arjen Robben bei Jugendspiel? Klub reagiert

Arjen Robben galt jahrelang als einer der Superstars beim FC Bayern München. Mittlerweile ist der Niederländer in das Trainergeschäft eingestiegen, trainiert beim FC Groningen die U14 von Sohn Kai.

Dort soll es im Spiel gegen Hilversum zumindest zu einem kleineren Eklat gekommen sein. Laut eines Berichts der "Bild" habe Robben immer wieder mit dem Schiedsrichter diskutiert.

Vorwürfe von Zuschauer

Es habe ihn dann der TV-Moderator Wilfred Genee, dessen Sohn beim Gegner spielt, damit konfrontiert. Robben habe diesen leicht weggeschubst und zu verstehen gegeben, er solle sich nicht einmischen.

"Er hatte den Schiedsrichter die ganze erste Halbzeit über beschimpft. Da denkt man sich echt: Mann, benimm dich doch einfach normal", wird Genee zitiert.

Der FC Groningen reagiert auf die Vorwürfe gegen seinen Jugendtrainer. "Der Klub bestreitet, dass Arjen den Schiedsrichter während oder rund um das Spiel unhöflich behandelt hat. Das hat der Schiedsrichter inzwischen bestätigt", heißt es.

Kritik in Richtung TV-Moderator

Klare Worte gibt es auch in Richtung des TV-Moderators. "In der Pause spricht er (Robben, Anm.) mit dem Schiedsrichter, wobei Wilfred Genee – der dort als Elternteil anwesend ist – sich ungebeten in dieses Gespräch einmischt, nachdem er sich bereits während des Warm-ups ungefragt auf das Spielfeld begeben hatte. Als Fußballvereine empfinden wir die Einmischung von Eltern rund um das Fußballfeld als unerwünscht", schreibt der Klub.

Klar ist dem Verein aber auch: "Was wir sehen und wissen, ist, dass Arjen als Trainer/Coach fanatisch und enthusiastisch ist."