NEWS

Eklat um Arjen Robben bei Jugendspiel? Klub reagiert

Der Ex-Bayern-Star ist aktuell Trainer in der U14 seines Sohnes und soll dort den Schiedsrichter unangemessen kritisiert haben. Der Klub reagiert darauf.

Eklat um Arjen Robben bei Jugendspiel? Klub reagiert Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Arjen Robben galt jahrelang als einer der Superstars beim FC Bayern München. Mittlerweile ist der Niederländer in das Trainergeschäft eingestiegen, trainiert beim FC Groningen die U14 von Sohn Kai.

Dort soll es im Spiel gegen Hilversum zumindest zu einem kleineren Eklat gekommen sein. Laut eines Berichts der "Bild" habe Robben immer wieder mit dem Schiedsrichter diskutiert.

Vorwürfe von Zuschauer

Es habe ihn dann der TV-Moderator Wilfred Genee, dessen Sohn beim Gegner spielt, damit konfrontiert. Robben habe diesen leicht weggeschubst und zu verstehen gegeben, er solle sich nicht einmischen.

"Er hatte den Schiedsrichter die ganze erste Halbzeit über beschimpft. Da denkt man sich echt: Mann, benimm dich doch einfach normal", wird Genee zitiert.

Der FC Groningen reagiert auf die Vorwürfe gegen seinen Jugendtrainer. "Der Klub bestreitet, dass Arjen den Schiedsrichter während oder rund um das Spiel unhöflich behandelt hat. Das hat der Schiedsrichter inzwischen bestätigt", heißt es.

Kritik in Richtung TV-Moderator

Klare Worte gibt es auch in Richtung des TV-Moderators. "In der Pause spricht er (Robben, Anm.) mit dem Schiedsrichter, wobei Wilfred Genee – der dort als Elternteil anwesend ist – sich ungebeten in dieses Gespräch einmischt, nachdem er sich bereits während des Warm-ups ungefragt auf das Spielfeld begeben hatte. Als Fußballvereine empfinden wir die Einmischung von Eltern rund um das Fußballfeld als unerwünscht", schreibt der Klub.

Klar ist dem Verein aber auch: "Was wir sehen und wissen, ist, dass Arjen als Trainer/Coach fanatisch und enthusiastisch ist."

Mehr zum Thema

Ewige Torschützenliste der Champions League

Ewige Torschützenliste der Champions League

Champions League
40
Nach Rot in Köln: Marco Friedl kommt glimpflich davon

Nach Rot in Köln: Marco Friedl kommt glimpflich davon

Deutsche Bundesliga
Trauer um Ex-Lustenau-Sportchef Prinzen (57)

Trauer um Ex-Lustenau-Sportchef Prinzen (57)

Deutsche Bundesliga
Champions League LIVE: PSG macht den Deckel drauf

Champions League LIVE: PSG macht den Deckel drauf

Champions League
Eklat bei Klarer-Klub! Ducksch muss nach Alko-Fahrt vor Gericht

Eklat bei Klarer-Klub! Ducksch muss nach Alko-Fahrt vor Gericht

International
5
Überraschung bei Messi-Klub! Mascherano tritt zurück

Überraschung bei Messi-Klub! Mascherano tritt zurück

International
"Schlüsselmoment" - Kompany äußert sich zu Union-Trainerin

"Schlüsselmoment" - Kompany äußert sich zu Union-Trainerin

Deutsche Bundesliga
2

Kommentare

Fußball Fußball International Niederlande (Fußball) Eredivisie Arjen Robben FC Groningen