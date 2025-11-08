Schalke 04 Schalke 04 SCH SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg ELV
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
  • Hasan Kurucay
Sieg im Spitzenspiel! Muslics Schalke wieder Tabellenführer

Nach zwei Niederlagen am Stück setzt der neue Tabellenführer im Kracher dieses Spieltags ein Ausrufezeichen.

Sieg im Spitzenspiel! Muslics Schalke wieder Tabellenführer
Sieg im Topspiel dieser Runde!

Am 12. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga gewinnt der FC Schalke 04 mit 1:0 gegen die SV Elversberg und übernimmt damit vorerst die Tabellenführung.

Blitztor von Kurucay

Das Spiel beginnt mit einem Paukenschlag für die Hausherren. Bereits in der vierten Minute bringt Hasan Kurucay Schalke nach einer Vorlage von Moussa Sylla mit 1:0 in Führung.

Die Gäste aus dem Saarland zeigen sich vom Rückstand jedoch unbeeindruckt und übernehmen in der Folge die Spielkontrolle. Die Elf von Trainer Vincent Wagner verbucht mit 67 Prozent zwar deutlich mehr Ballbesitz, kann daraus in der ersten Hälfte aber kaum zwingende Torchancen kreieren.

Die Defensive der Knappen steht kompakt und lässt wenig zu. Auf der Gegenseite verpasst Kenan Karaman (22.) die Möglichkeit auf das 2:0, sein Schuss verfehlt das Tor. So geht es mit einer knappen, für Schalke schmeichelhaften Führung in die Pause.

Elversberg drückt, Schalke bleibt stabil

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am Bild des Spiels. Elversberg drängt auf den Ausgleich, agiert im Angriffsdrittel aber oft zu unpräzise und läuft der Schalker Abwehr insgesamt sechsmal ins Abseits.

Die beste Chance der zweiten Hälfte verbuchen jedoch die Gastgeber: Finn Porath prüft den österreichischen Torhüter Nicolas Kristof im Kasten der Elversberger, doch dieser pariert den gezielten Schuss (61.).

Die Gäste versuchen es weiterhin, doch die Abschlüsse von Younes Ebnoutalib (61.) und Lukas Petkov (70.) finden ihr Ziel nicht. Die Partie wird mit fortschreitender Dauer zunehmend umkämpfter, was sich in mehreren gelben Karten auf beiden Seiten widerspiegelt.

In der langen Nachspielzeit wirft das Team von Vincent Wagner noch einmal alles nach vorne, doch auch ein letzter Versuch von Jarzinho Malanga findet nicht den Weg ins Tor. Am Ende feiert Muslics Elf einen hart erkämpften Arbeitssieg und befördert sich damit an die Spitze der 2. Bundesliga.

Aufsteiger mit Kantersieg

Im Parallelspiel schlägt Arminia Bielefeld überraschend deutlich den SC Paderborn. Grodowski, Sarenren Bazee sowie Momuluh (2) treffen für den Zweitliga-Aufsteiger.

Außerdem gelingt dem SV Darmstadt 98 ein Last-Minute-Sieg bei Hannover 96. Akiyama erzielt das Entscheidungstor in 90+4.

