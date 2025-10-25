Grbic trifft bei Last-Minute-Remis des FC Luzern

Erfolgserlebnis für Adrian Grbic! Der Luzern-Legionär ist am Punktgewinn seines Teams gegen den FC Winterthur maßgeblich beteiligt.

Beim spät errungenen 2:2-Remis erzielt Grbic beim Stand von 0:2 per Elfmeter den Anschlusstreffer.

Das Heimteam kann nach einer guten Anfangsphase bereits in Minute 13 durch Hunziker in Führung gehen. Nur zehn Minuten später liefert der Torschütze ein Assist für seinen Teamkollegen Burkart. Dieser trifft zum 2:0.

Grbic bleibt cool vom Punkt

Nach 65 Minuten wird der Ex-Winterthurer Di Giusto im Strafraum von Jankewitz gefoult. Der Schiedsrichter entscheidet nach VAR-Intervention auf Elfmeter für den FC Luzern. Grbic verwandelt diesen souverän zum 1:2.

Die nun besser ins Spiel gekommenen Gäste können in letzter Minute ausgleichen. Ein Abschluss von Ex-Klagenfurter Karweina trifft Gegenspieler Diaby, von dem der Ball ins eigene Tor abgefälscht wird.

Für Grbic ist es der vierte Treffer im neunten Spiel. Seine Mannschaft liegt aktuell auf Platz fünf der Swiss Super League.