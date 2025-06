Ex-Altach-Trainer übernimmt wohl bei Schweizer Double-Sieger

Der Schweizer Ludovic Magnin hat wohl einen neuen Job gefunden. Nach Informationen von "Sky" wird der Ex-Altach-Trainer den Schweizer Traditionsklub FC Basel übernehmen.

Der 46-Jährige war zuletzt Chefcoach bei Lausanne Sport in der Schweiz, wo Magnin einige Erfolge feiern konnte.

Zunächst bejubelte er mit Lausanne in der Saison 2022/23 den Aufstieg in die Schweizer Super League. Anschließend führte er den Klub auf den vierten bzw. fünften Platz in den letzten beiden Saisonen.

Altach vor dem Abstieg gerettet

Die Fans des SCR Altach werden Magnin noch gut in Erinnerung haben, hat er doch den Verein in der Saison 2021/22 vor dem Gang in die zweite Liga bewahrt.

Dabei stand der Cheftrainer 13 Mal an der Seitenlinie der Vorarlberger. In der Qualifikationsgruppe konnte er mit Altach vier Spiele gewinnen und musste nur zwei Niederlagen hinnehmen, womit man die Liga halten konnte.

Celestini verließ Basel nach dem Double-Gewinn auf eigenen Wunsch

Erst am Freitag hat der FC Basel die Trennung von dem Erfolgstrainer Fabio Celestini bekanntgegeben.

Der 49-jährige führte den FCB in der vergangenen Saison zum Double-Gewinn aus Meisterschaft und Pokal. Nun verließ er den Verein auf eigenen Wunsch, wie die Schweizer vermeldeten.

Lange dauerte die Suche nach einem neuen Cheftrainer beim FC Basel damit also nicht. Am Montag soll die Verkündung des Magnin-Deals offiziell werden.

